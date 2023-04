Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fuchsbaby Fiete durch Polizeibeamte gerettet

Ratzeburg (ots)

16.04.2023 - Ahrensburg

Gestern Nachmittag (16. April 2023) wurde den Beamten des Polizeirevieres Ahrensburg ein einsamer Fuchswelpe in der Carl-Backhaus-Straße in Ahrensburg gemeldet. Gegen 15:30 Uhr fanden die Polizeibeamtinnen an einer Treppe zu einem Regenrückhaltebecken ein verlassenes Fuchsbaby. Mit einem beherzten Nackengriff konnten sie den Kleinen, trotz verbaler Gegenwehr, in eine Transportbox laden, um ihn sicher in die Wildtierauffangstation nach Elmshorn zu fahren. Der kleine Findelfuchs wurde Fiete getauft. Fiete kann in seiner neuen Heimat sicher aufwachsen und wird später wieder ausgewildert.

