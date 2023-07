Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230731-1 Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Fahrradfahrer fuhr auf Auto auf

Ein Fahrradfahrer (39) ist am Samstagnachmittag (29. Juli) bei einer Kollision mit einem Auto in Hürth-Gleuel schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Fahrradfahrer soll gegen 16.15 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Richtung Hermülheimer Straße mit seinem Rennrad gefahren sein. In Höhe des Fußgängerüberwegs an der Bergmannstraße habe ein Autofahrer seinen VW Golf abgebremst, um eine Fußgängerin queren zu lassen. Der 39-Jährige Radfahrer soll nach derzeitigem Sachstand mit seinem Rennrad auf das Heck des Autos aufgefahren sein. Der Mann stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Unfallzeugen leisteten dem Radfahrer Erste Hilfe.

Die Polizisten nahmen das Fahrrad zur Eigentumssicherung in Verwahrung.

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell