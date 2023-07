Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230728-3: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Erftstadt (ots)

Weiterer Unfallbeteiligter gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt am Mittwochvormittag (26. Juli) ist eine Fahrradfahrerin (57) leicht verletzt worden. Zur Klärung des Unfallhergangs suchen die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Zeugen und den Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VW. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen war die 57-Jährige gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße "Blessemer Lichweg" in Fahrtrichtung Heddinghovenerstraße unterwegs. Auf Höhe des Friedhofs habe sie der dunkle Wagen überholt. Dabei sei der Fahrer des VW mit der rechten Fahrzeugseite gegen das Fahrrad der Frau gestoßen. Die Zweiradfahrerin sei nach rechts in einen Grünstreifen gestürzt und habe sich dabei die leichten Verletzungen zugezogen.

Einen Tag später zeigte die 57-Jährige den Verkehrsunfall auf einer Polizeiwache an. Beamte sicherten die Spuren an dem Fahrrad und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell