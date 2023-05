Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.05.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Täter drangen in das Gemeindehaus ein.

Cremlingen, Weddel, 09.05.2023, 21:00 Uhr-10.05.2023, 07:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in das Gemeindehaus und durchsuchten im Tatverlauf zahlreiche Behältnisse. Bestandteil der Ermittlungen wird sein, ob es auch zu einem Diebstahl kam. Der derzeitige Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 93223-0 entgegen.

Cremlingen, Schandelah, Kleiberg, 09.05.2023, 21:15 Uhr-10.05.2023, 07:00 Uhr.

Die Täter wirkten gewaltsam auf ein Fenster einer Betreuungseinrichtung für Kinder ein und verschafften sich auf diese Weise den Zutritt zum Objekt. In den Räumen wurden Behältnisse zum Teil auch gewaltsam geöffnet. Offensichtlich ohne Beute verließen die Täter den Tatort. Angaben zum entstandenen Schaden können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Cremlingen bittet unter 05306 93223-0 um Hinweise zu den Tätern.

Täter brachen Gartenlauben auf.

Hornburg, Bruhlsweg, 04.05.2023, 17:30 Uhr-10.05.2023, 20:30 Uhr.

Vermutlich nach Überklettern eines Zaunes gelangten die Täter in einen Garten des Geschädigten und verschafften sich den gewaltsamen Zugang in zwei Gartenlauben. Hierbei erbeuteten sie elektronische Arbeitsgeräte wie Akkuschrauber und Bohrer und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 92966-0 zu richten.

Frau fuhr ohne gültigen Fahrschein und verhielt sich bei der Kontrolle auffällig gegenüber Kontrolleuren.

Wolfenbüttel, Kornmarkt, Linienbus, 10.05.2023, 12:10 Uhr.

Die 24-jährige Tatverdächtige wurde in einem Linienbus von Kontrolleuren nach ihrem Fahrschein befragt. Da sie offensichtlich ohne erforderliche Berechtigungen angetroffen wurde, versuchte sie vor dem Eintreffen der Polizei sich vom Kontrollort zu entfernen. Gegenüber den Kontrolleuren zeigte sie ein auffälliges verbales Verhalten und versuchte zudem, diese zu schubsen. Ergänzend fertigte sie von den Kontrolleuren Filmaufnahmen mittels ihres Telefons. Gegen die Frau ermittelt nun die Polizei.

