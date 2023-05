POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.05.2023.

Peine (ots) - Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Peine-Ost Gegen 11:00 Uhr verunfallten zwei Autos an der Autobahnauffahrt Peine Ost. In einem Wagen befand sich ein Säugling, eine 20-jährige wurde leicht verletzt. Die 20-jährige VW-Fahrerin aus Edemissen wollte nach links von der K 75 auf den ...

mehr