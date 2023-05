Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.05.2023.

Salzgitter

Senior wird Opfer eines Trickdiebstahls. Warnhinweis der Polizei.

Salzgitter, Wildkamp, 09.05.2023, 10:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zur Tatzeit eine Person an der Wohnungstür des Geschädigten geklingelt hatte. Nachdem der Geschädigte seine Tür geöffnet hatte, gab sich die unbekannte Person als angeblicher Installateur aus. In dem Gespräch habe dieser geäußert, die Heizkörper in der Wohnung kontrollieren zu müssen.

Der angebliche Installateur wirkte auf den Geschädigten wie ein echter Handwerker, da dieser zur Tatzeit eine blaue Latzhose getragen hatte und entsprechende Messgeräte mitgeführt haben soll. In der Wohnung habe der Geschädigte schließlich die Anweisung erhalten, sämtliche Wasserhähne aufzudrehen und Heizkörperventile zu betätigen.

Der falsche Handwerker verließ kurze Zeit später die Räume. Im Anschluss stellte der Geschädigte das Fehlen von Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe fest.

Der Täter soll ca. 30-40 Jahre alt und etwa 185 cm groß sein.

Die Polizei möchte erneut sensibilisieren: Bitte lassen sie niemals fremde Personen ohne einen zuvor von ihnen erteilten Auftrag in ihre Wohnung. Insbesondere lassen sie fremde Personen nicht alleine in den Räumen verweilen. Verwahren sie ihre Wertsachen an einem sicheren Ort auf. Sollten ihnen Personen auffällig vorkommen, werden sie gebeten, sich sofort mit ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Fahrer gefährdete andere und schädigte einen Verkehrsteilnehmer.

Salzgitter, Neißestraße, Peiner Straße, Nord-Süd-Straße, Erzwäsche, Landstraße Richtung Calbrecht, 09.05.2023, 17:20 Uhr.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Fahrer eines Pkw Opel in Schlangenlinien fahrend festgestellt. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt sei er mehrfach in den Gegenverkehr gefahren und habe dabei andere Verkehrsteilnehmer offensichtlich gefährdet. In einem Fall kam es zu einer Berührung mit einem anderen Pkw. Der hierbei verursachte Schaden liegt in einer niedrigen zweistelligen Höhe.

Die Polizei konnte den Fahrer überprüfen und stellte eine Alkoholbeeinflussung fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer 05341 86724-0 in Verbindung zu setzen.

