Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.05.2023.

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Wilhelm-Brandes-Straße. 05.05.2023, 15:00 Uhr-08.05.2023, 06:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten offensichtlich mittels eines Steines eine Fensterscheibe am Schulgebäude eingeworfen und zudem einen auf dem Gelände stehenden Traktor beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 zu richten.

Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Graffiti.

Sickte, Schulweg, 05.05.2023, 15:30 Uhr-07.05.2023, 14:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten an mehreren Stellen des Schulkomplexes sogenannte Tags aufgebracht und hierdurch einen Schaden in einer mittleren dreistelligen Höhe verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Sickte unter der Telefonnummer 05305 91218-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw in mehreren Fällen.

Hornburg, Birkenweg, 07.-08.05.2023.

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen hatten die unbekannten Täter Reifen an abgestellten Fahrzeugen zerstochen und hierdurch einen Schaden von ca. 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 92966-0 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell