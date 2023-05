Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 08.05.2023:

Peine (ots)

Unerlaubte Müllentsorgung an zwei Orten

Gleich zwei Fälle von illegaler Müllentsorgung bearbeitet die Polizei in Peine aktuell. Bereits am 26.04. wurde angezeigt, dass an einem Baggersee in der Verlängerung des Moorbeerenwegs bei Stederdorf mehrere Öl- oder Benzinkanister abgestellt worden seien. Die teilweise gefüllten Kanister sind in einem Gebüsch versteckt und dort von einer Spaziergängerin entdeckt worden.

Am 02.05. stellten wiederum Spaziergänger fest, dass auf der Fahrbahn des Röhrser Weges Bauschutt abgekippt worden ist. Kurz hinter der Einmündung in die Burgdorfer Straße, bei den dortigen Angelteichen ist fanden sich zusätzliche mehrere blaue Müllsäcke voll Abfall. Bei einem Großteil der Abfälle bzw. Baumaterialien könnte es sich um asbesthaltiges Material handeln, was eine aufwändigere Entsorgung nötig machte.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 05171 - 9990 entgegen.

