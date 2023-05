Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 09.05.2023:

Peine (ots)

Katze durch Luftgewehr verletzt

Am 28.04. zeigte ein Katzenhalter am Friedrich-Ebert-Platz in Peine an, dass seine Katze verletzt worden sei. Mutmaßlich sei das Tier mit einem Luftgewehr beschossen worden. Das graue Tier sein in der vorigen Nacht draußen gewesen und am nächsten Vormittag habe der 19-jährige die Verletzung am Maul des Tieres festgestellt. Kurze Zeit später habe er auf dem Balkon der Erdgeschosswohnung ein Luftgewehrprojektil, ein sogenanntes Diabolo gefunden. Art und Weise der Verletzung legt nahe, dass sie durch das Projektil verursacht wurde. Bislang ist unklar, ob die Katze auf dem Balkon beschossen wurde oder das Projektil dort aus der Wunde gefallen ist. Die Polizei in Peine bittet unter 05171-9990 um Hinweise.

