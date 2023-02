POL-DO: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach schwerem Raub an der Kampstraße

Polizei Dortmund

Auf der untersten Ebene an der Haltestelle Kampstraße - U 43 in Fahrtrichtung Wickede - ist es am Donnerstag (23. Februar) zu einem schweren Raub gekommen. Ein 23-Jähriger wurde verletzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen.

Nach eigenen Angaben hielt sich der Dortmunder gegen 22:40 Uhr im Bereich einer Stützsäule an der Haltestelle auf. Plötzlich und vollkommen unvermittelt habe er einen Schlag gegen den Kopf bekommen und sei gegen die Säule gestoßen. Von dort fiel er auf den Boden. Hierbei verlor er einen Geldschein, der seiner Erinnerung zufolge von einem der Täter aufgehoben wurde. Im Anschluss flüchtete die etwa drei- bis fünfköpfige Tätergruppe vermutlich mit der U 43 in Richtung Wickede. Einer der Täter soll Schuhe der Marke Nike Air Max getragen haben. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 23-Jährigen in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndung fuhren die alarmierten Polizisten zur Haltestelle Ostentor. In der Bahn sichteten sie eine Gruppe, die sie kontrollierten. Bei der Durchsuchung eines 15-jährigen Dortmunders fanden die Einsatzkräfte einen Teleskopschlagstock, den sie sicherstellten. Bei einem 20-Jährigen aus Dortmund entdeckten die Beamten mehrere Druckverschlusstüten mit augenscheinlichen Betäubungsmitteln sowie ein Springmesser. Beide Gegenstände wurden sichergestellt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zur weitergehenden Sachverhaltsklärung wurde der 15-jährige Tatverdächtige zur Wache gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Ermittlungen übergaben die Polizisten ihn an seine Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung dauern an.

Zeugen, die den Raub und die Täter beobachtet haben, und weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441.

