Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche in Jugendzentren und KiTa

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stöckheim/Querum/Rüningen

30./31.03.2023

Bislang Unbekannte durchsuchten die Kinder- und Jugendeinrichtungen und entwendeten Elektronikgeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in unterschiedlichen Stadtteilen. Die Mitarbeiter der Einrichtungen entdeckten am Freitagmorgen die Beschädigungen an Fenstern, Türen und Schränken und alarmierten die Polizei.

In Stöckheim wurde ein Fenster des Jugendzentrums eingeschlagen. Die Täter gelangten in das Gebäude und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie verschafften sich ebenfalls Zutritt in die die angrenzenden Räumlichkeiten der Raabeschule, wo weitere Schränke durchsucht wurden.

Die Täter entwendeten Spielkonsolen.

In Querum begaben sich Unbekannte auf den Innenhof eines Jugendzentrums und öffneten gewaltsam Türen, so dass sie in die Räumlichkeiten des Gebäudes gelangen konnten. Sie verwüsteten die Räume und durchwühlten diverse Schränke, bevor sie mehrere Elektronikgeräte sowie Süßwaren entwendeten.

Im gleichen Zeitraum beschädigten Einbrecher Fenster und Türen und verschafften sich Zutritt zu der Kindertagesstätte. Nachdem sie in Gruppen- und Lagerräumen, im Büro und in der Küche Schränke öffneten, verließen sie die Örtlichkeit. Sie entwendeten unter anderem Musikboxen Elektronikgeräte.

Die Polizei sicherte an allen drei Tatorten Spuren und hat Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell