Polizei Braunschweig

POL-BS: Versammlungen in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Madamenweg, 01.04.2023

Mehrere Versammlungen anlässlich des Bundesparteitags der Partei "Die Basis"

Am Samstagvormittag kam es anlässlich des Bundesparteitages der Partei "Die Basis" zu mehreren angezeigten Versammlungen in Braunschweig. Die Polizei begleitete die Versammlungen mit rund 90 Teilnehmern. Im Kontext der Versammlung kam es zu einer Beleidigung durch einige Versammlungsteilnehmer zu Nachteil von Teilnehmern des Parteitages. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Versammlungen verliefen insgesamt friedlich und ohne Zwischenfälle. Die Polizei zog ein positives Fazit. Der Bundesparteitag dauert an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell