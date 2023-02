Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Firmengebäude

Höheischweiler (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannt Täter in ein Firmengebäude im Industriegebiet "Lambacher Berg" ein. Schubladen und Schränke wurden durchwühlt. Mehrere Metallgeldkassetten wurden aufgehebelt und Bargeld in noch unbekannter Höhe wurde entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell