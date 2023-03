Polizei Braunschweig

POL-BS: Bedrohung eines Journalisten - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 29.03.2023,

Tuckermannstraße

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Bedrohung in der Tuckermannstraße.

Im Westlichen Ringgebiet hat ein bekannter Journalist am frühen Mittwochmorgen die Polizei über eine Bedrohung informiert. Unbekannte Täter hatten mit roter Farbe einen Schriftzug an die Tür geschmiert. Inhaltlich ist der Schriftzug der rechten Szene zuzuordnen. Darüber hinaus wurde ein Teelicht aufgestellt und rohes Fleisch in den Briefkasten geworfen. Auf dem Teelicht waren der Name des Journalisten sowie ein Kreuz zu sehen.

Die Polizei erschien sofort vor Ort und nahm den Sachverhalt auf. Durch die Kriminaltechnik wurden umfangreich Spuren gesichert.

Der Staatsschutz ermittelt unter anderem wegen einer Bedrohung, einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung. Die Streifentätigkeit im Nahbereich des Tatortes wurde intensiviert.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch ungewöhnliche Beobachtungen in der Tuckermannstraße gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell