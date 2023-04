Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Verkehrsunfall auf der B9 - PKW gerät in Gegenverkehr

Bedburg-Hau (ots)

Auf der Gocher Landstraße (B9) hat sich in der Nacht zu Mittwoch (12. April 2023) ein Verkehrsunfall ereignet, in den zwei PKW und ein Kleinbus verwickelt waren. Ein 37-Jähriger aus Goch befuhr die Gocher Landstraße gegen 00:30 Uhr in einem Audi A4 in Richtung Goch, als er auf gerader Strecke aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte der Audi zunächst gegen die linke Seite eines Audi Q5, an dessen Steuer ein 24-Jähriger aus Kleve saß. Danach kollidierte der Wagen des Gochers frontal mit einem hinter dem Q5 fahrenden Opel Vivaro, der mit sieben Personen besetzt war. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Fahrer des Audi A4 und vier Insassen aus dem Kleinbus (drei Männer im Alter von 24, 35 und 27 Jahren, sowie eine 33-jährige Frau) schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Kliniken. Der Fahrer des Opel (39 Jahre) und zwei weitere Mitfahrer (20 und 40 Jahre) verletzten sich leicht. Der 24-Jährige Fahrer des anderen Audi und sein ebenfalls 24 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Kräfte der Feuerwehr leuchteten die Unfallstelle aus und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn. Für die Maßnahmen an der Unfallstelle blieb die B9 bis 03:30 Uhr gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell