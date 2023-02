Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auf Sperrfläche gewendet

Am Samstag erlitt ein 48-Jähriger bei einem Unfall bei Heidenheim schwere Verletzungen.

Gegen 18 Uhr war ein 48-Jähriger mit einem Motorrad auf der B19 unterwegs. Vor ihm fuhr ein Audi. An der Einmündung zur B466 bogen beide rechts ab. Da der 27-Jährige mit dem Audi sehr langsam fuhr, überholte ihn der 48-Jährige. Zeitgleich begann der Fahrer des Audis verbotswidrig über eine Sperrfläche zu wenden. Dadurch kam es zum Unfall. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Biker erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sollten Sie nur an den Stellen wenden, an denen das erlaubt ist. Außerdem sollten Verkehrsteilnehmer beim Wenden unbedingt an den sogenannten Schulterblick denken. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

