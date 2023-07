POL-REK: 230731-3: Zeugensuche nach Angriff auf Autofahrer

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Unbekannter versuchte Mann mit Hammer zu schlagen.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Fahrer eines Lieferwagens, der am Samstagmittag (29. Juli) in Bergheim versucht haben soll, einen Mann (38) mit einem Hammer zu schlagen. Laut ersten Erkenntnissen habe der 30- bis 40-jährige Fahrer kurze schwarz-braune Haare und einen Vollbart. Er habe zur Tatzeit ein grau-blaues T-Shirt getragen. Sein Beifahrer habe kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Er sei etwa 30 Jahre alt. Er soll eine grüne Weste getragen haben. Beide Männer seien etwa 175 Zentimeter groß. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen habe der Fahrer eines Citroen gegen 14.15 Uhr am Straßenrand im Bereich der Straße "Im Rauland" geparkt. Der 38-Jährige sei mit seinem Auto an dem weißen Transporter vorbeigefahren. Der Unbekannte sei zeitgleich auf die Fahrbahn ausgeschert. Beide Männer sollen gebremst haben, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nachdem beide Fahrzeugführer ausgestiegen seien, habe der Fahrer des Citroen versucht den 38-Jährigen mit einem Hammer zu schlagen. Der 38-Jährige stieg in sein Auto, fuhr einige Meter davon und alarmierte die Polizei.

Kurze Zeit später sei der 38-Jährige zu Fuß zu dem Lieferfahrzeug gegangen, der im Bereich der Ahestraße abgestellt war. Er habe den Fahrer und den Beifahrer angesprochen. Die Männer sollen davongefahren und dabei gegen den Geschädigten gefahren sein. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt.

Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Anzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

