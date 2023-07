Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Bank

Haren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch hat sich ein bislang unbekannter Täter gegen 0.10 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Bankfiliale an der Tengestraße in Haren verschafft. Der Täter beschädigte eine Glasschiebetür und betrat kurzzeitig den Geschäftsbereich. Anschließen flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell