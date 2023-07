POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Firma in Harpstedt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 9:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Rathausplatz in der Fußgängerzone der Stadt Delmenhorst. Eine 68-Jährige aus Harpstedt befuhr mit ihrem VW Touran vermutlich von der Straße "Am Stadtwall" kommend verbotswidrig an der Markthalle vorbei in ...

mehr