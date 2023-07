POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf dem Rathausplatz in der Fußgängerzone

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 10. Juli 2023, gegen 21:10 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich des Autobahndreiecks Stuhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Polen beabsichtigte sich in den Richtungsverkehr zur Autobahn 28 in Richtung Delmenhorst ...

