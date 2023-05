Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Einsatz für gutes Miteinander

Am Dienstag waren Polizistinnen und Polizisten beim Kinderfest in Giengen im Einsatz, um für die Sicherheit aller Menschen zu sorgen.

Ulm (ots)

Gestern fand ab neun Uhr das Kinderfest in Giengen statt. Bürgerinnen und Bürger der Stadt Giengen, insbesondere die Kinder an den dortigen Schulen, aber auch viele Gäste von außerhalb feierten gemeinsam das traditionelle bürgerliche Fest. Damit die Menschen, die insgesamt drei Umzüge in Giengen durchführten, sicher an die jeweiligen Zielorte gelangten, waren auch Beschäftigte des Polizeireviers Giengen im Einsatz.

Die Polizistinnen und Polizisten sorgten für die notwendigen Verkehrssperrungen, Absicherungen und die Begleitung der Festzüge.

Dass das Fest ohne Störungen gefeiert werden konnte, hat sicher mit dem anscheinend friedlichen Gemüt der Festbesucher zu tun. Bestimmt haben die Uniformierten aber auch dazu beigetragen, dass das Kinderfest reibungslos durchgeführt werden konnte.

