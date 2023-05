Polizeipräsidium Ulm

Vergangenen Donnerstag fand die Polizei bei einer Durchsuchung im Raum Salach größere Mengen Rauschgift.

Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt bereits seit mehreren Monaten gegen einen 41-Jährigen aus dem Raum Salach. Der stand im Verdacht, dass er mit Rauschgift gehandelt haben soll. Am vergangenen Donnerstag (25.05.23) stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnungstür des Mannes. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler etwa 1.460 Gramm Marihuana, 135 Gramm Marihuanablätter, etwa 9 Gramm Haschisch, Methadonersatzstoffe und ungefähr 4.500 Euro mutmaßliches Dealergeld. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten noch mehrere Messer, Äxte und eine Armbrust. Diese Waffen wurden ebenfalls sichergestellt. In der Wohnung ist noch eine 62-Jährige und ein 22-Jähriger wohnhaft. Auf dem Wohnzimmertisch lagen Marihuanablüten offen herum und waren bereits abgepackt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Personen mindestens von den Machenschaften des 41-Jährigen wussten. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der 41-jährige Tatverdächtige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

