Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Schaden verursacht und geflüchtet

Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Biberach ein Auto.

Ulm (ots)

Ein 83-Jähriger parkte gegen 12 Uhr seinen Opel Meriva auf einem Parkplatz in der Hubertus-Liebrecht-Straße. Das Auto stand im Bereich des Haupteingangs eines Baumarkts. Als der Mann gegen 13 Uhr an sein Auto kam, stellte er einen Schaden hinten links fest. Vermutlich stieß ein Unbekannter beim Ausparken gegen den Opel. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden an dem Opel auf 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) zu melden.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

++++1064435 (JS)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell