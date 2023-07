Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in Wohnung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Diebe verschafften sich von Freitag (21.07.2023, ca. 17:00 Uhr) zu Samstag (22.07.2023, ca. 15:30 Uhr) unberechtigt Zugang zu einer Wohnung in der Taubestraße und sorgten so für einen Polizeieinsatz. Demnach gelangten die Täter offenbar über ein Fenster in die Räumlichkeiten und stahlen letztlich diverse elektronische Geräte, u.a. Laptop und Tablet. Die Wohnungsinhaber waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Kripo in Gera übernimmt die Ermittlungen zum Geschehen (Bezugsnummer 0190365/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell