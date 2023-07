POL-FR: Brand in Hochhaus

Freiburg (ots) - Zu zwei Diebstählen von Fahrrädern und einem versuchten Diebstahl kam es am Freitag, 07.07.2023 am Bahnhof in Oberlauchringen. Alle Fahrräder waren mit Schlösser gesichert. Unbekannte brachen die Schlösser von einem anthrazitfarbenen Citybike, der Marke Giant und von einem Mountainbike der Marke Giant, Typ Talon in schwarz/rot auf. Bei einem ...

