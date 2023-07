Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Meldungen // Unfallflucht in der Kreuzstraße und in der Schwarzwaldstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 10.07.2023, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 12.07.2023, 13.30 Uhr, wurde ein weißer Renault Megane hinten links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Renault Megane stand in der Kreuzstraße, in Höhe der Hausnummer 26, am Fahrbahnrand. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Am Mittwoch, 12.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 08.50 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde in der Schwarzwaldstraße ein roter VW Golf hinten links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Golf stand auf einem Parkstreifen gegenüber der Hausnummer 37. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Verursacherfahrzeugen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell