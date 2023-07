Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz wegen verbrannter Nudeln

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.07.2023, kurz vor 15.00 Uhr, rückte die Feuerwehr wegen einem Brandmeldealarm in die Lörracher Straße aus. Im ersten Obergeschoss konnten in einer Küche verbrannte Nudeln festgestellt werden, welche offensichtlich auf dem Herd vergessen wurden. Die Räumlichkeiten wurden von der Feuerwehr belüftet. Die Bewohner durften zurück in ihre Zimmer. Es wurde niemand verletzt. Kurzzeitig musste die Lörracher Straße komplett gesperrt werden.

