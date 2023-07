POL-FR: Eimeldingen: Über gekipptes Fenster in Einfamilienhaus eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Die schmale Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hogschür in Richtung Oberwihl befuhr am Dienstag, 11.07.2023 gegen 14.50 Uhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad. An der Gabelung nach Oberwihl fuhr ein unbekannter schwarzer SUV von Oberwihl kommend in die Gabelung ein und kam dabei auf die Fahrseite des 47-Jährigen. Dieser wich aus und verlor ...

mehr