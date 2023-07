Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Motorrad-Fahrer weicht Auto aus und kommt zu Fall

Freiburg (ots)

Die schmale Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hogschür in Richtung Oberwihl befuhr am Dienstag, 11.07.2023 gegen 14.50 Uhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad. An der Gabelung nach Oberwihl fuhr ein unbekannter schwarzer SUV von Oberwihl kommend in die Gabelung ein und kam dabei auf die Fahrseite des 47-Jährigen. Dieser wich aus und verlor auf Splitt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zu Fall, wurde bei dem Sturz aber nicht verletzt. An seiner Maschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000 Euro. Die Feuerwehr Rickenbach war vor Ort um das ausgelaufenen Öl samt Erdreich zu entfernen.

md/tb

