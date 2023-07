Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eiiemdingen: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 12.07.2023, gegen 05:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Gaststätte am Marktplatz in Emmendingen. Aus dem Gastraum entwendete er Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Außerdem hebelte der unbekannte Täter zwei Spielautomaten auf und nahm die Geldkassetten an sich.

Am Donnerstag, 13.07.2023, brachen zwei bislang unbekannte Täter gegen 03:20 Uhr in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr am Elzdamm ein. Aus einem dort abgestellten Löschfahrzeug wurde Akkuspreizer im Wert von rund 8.000 Euro entwendet. Einer der Täter trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose, der zweite war dunkel gekleidet und trug weiße Sneaker.

In beiden Fällen hat das Polizeirevier Emmendingen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07641 582-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell