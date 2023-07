Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Nachbarschaftsstreit eskaliert - ein Beteiligter im Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.07.2023, kurz vor 10.00 Uhr, kam es in einer Hofeinfahrt in der Kirchstraße zwischen zwei Nachbarn zu einer verbalen Streitigkeit, welche schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 64-jährige Nachbar soll seinen 51-jährigen Nachbarn mit einem Rasentrimmer angegriffen haben. Der 51-Jährige habe sich dagegen gewehrt. Beide Beteiligte wurden verletzt. Der 64-Jährige wurde wegen einer Kopfplatzwunde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist hier nicht bekannt. Bekannt ist hier nur, dass beide Beteiligte auf einen langjährigen Nachbarschaftsstreit zurückblicken können.

