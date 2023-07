Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mit Pedelec in Bahngleis gekommen - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.07.2023, gegen 06.50 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Eimeldinger Weg und beabsichtigte über die Bahngleise nach rechts in die Kanderstraße abzubiegen. Hierbei kam sie mit dem Vorderrad in ein Gleis und stürzte. Die 49-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

