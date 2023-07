POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bäckereifiliale

Freiburg (ots) - Bereits am Montag, den 10.07.2023 hatte sich an der Kreuzung Rathausstraße / Steiggasse ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 52-jähriger Autofahrer hatte seinen Pkw in der Steiggasse gewendet und wollte an der Kreuzung Rathausstraße nach links abbiegen. Dabei soll er den von links kommenden 23-jährigen Autofahrer übersehen haben und war mit ihm ...

mehr