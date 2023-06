POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Recklinghausen (ots) - Im Kreuzungsbereich Victoriastraße/Ziegeleistraße wurde eine 70-jährige Pedelecfahrerin aus Marl bei einem Unfall schwer verletzt. Am Mittwoch, um 17:00 Uhr, wollte eine 62-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick von der Ziegeleistraße aus in die Victoriastraße einbiegen. Von rechts fuhr die Pedelecfahrerin in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen fuhr die Frau in ein ...

