POL-RE: Marl: Unfall an Kreuzung - schwerverletzte Pedelecfahrerin

Recklinghausen (ots) - Mit leichten Verletzungen musste ein 44-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel nach einem Unfall in einem Kreisverkehr auf der Lange Straße behandelt werden. Eine 47-jährige Autofahrerin aus Dortmund wollte am Mittwoch, gegen 13:45 Uhr, in den Kreisverkehr einbiegen. Hier kollidierte sie mit dem 44-Jährigen, der bereits im Kreisverkehr auf seinem E-Scooter fuhr. Ein Rettungswagen fuhr den Mann in ein ...

mehr