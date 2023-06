Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Handy entrissen - Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Recklinghausen (ots)

Als ein 23-jähriger Dorstener am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Eisenbahnbrücke am Lippetor überquert hatte und in Richtung Lippetal unterwegs war, versperrte ihm kurz vor der Unterführung der Brokener Straße (B224) ein Unbekannter den Weg. Es kamen drei weitere Unbekannte hinzu. Sie griffen den 23-Jährigen an und hielten ihn fest. Als er sich befreite und sein Handy hervorholte, griff einer der anderen zu und die Gruppe rannte in unterschiedliche Richtungen davon. Die Polizei konnte während der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen niemanden mehr antreffen.

Wer etwas mitbekommen haben könnte oder die Täter vielleicht kennt, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen - Tel. 0800 2361 111.

Hier finden Sie die Personenbeschreibungen:

Täter 1:

männlich - 20 - 25 Jahre alt - 180cm-185cm - athletisch - spricht gut Deutsch - schwarze Haare - kurze Haare - T-Shirt - Jeans - dunkle Bauchtasche - schwarzes Fahrrad

Täter 2:

männlich - 170-175 - sportlich - bräunliche rote Haare - Kinnbart - kurze Haare - T-Shirt - Jeans - sprach Deutsch mit Akzent

Täter 3:

männlich - 175cm - 180cm - dünn - sprach kein Deutsch, konnte aber französisch - schwarze Haare - kurze Haare - schwarzer Vollbart - langer Pullover ohne Kapuze - lange Jeanshose

Täter 4:

männlich - 165cm - 170cm - dünn - konnte Arabisch und Deutsch - schwarze Haare - kurze Haare - T-Shirt - lange Hose -

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell