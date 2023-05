Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am frühen Mittwochmorgen (gegen 02:30 Uhr) brachen drei Männer in die Lagerräume eines Lebensmittel-Lieferservice an der Horster Straße ein. Ein Zeuge beobachtete die Männer, die mit einem schwarzen Audi vor dem Gebäude hielten, die Eingangstür aufbrachen und anschließend Kisten ins Fahrzeug einluden. Anschließend fuhren die Männer weg. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,80 m, stabile Statur, schwarze Kleidung, Kappe, hüftlange Jacke 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 1,70 m, Kappe, schwarze Kleidung 3. Tatverdächtiger: männlich, keine weitere Beschreibung

Am Mittwoch entwendeten Unbekannte, zwischen 06.45 Uhr und 09.45 Uhr, einen grünen Opel Corsa von einem Parkplatz an der Virchowstraße. An dem Wagen waren amtliche Kennzeichen aus KLE(ve) angebracht. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

Castrop-Rauxel

Am Dienstagvormittag brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Damaschkestraße ein. Um in die Wohnung zu gelangen brachen die Täter die Tür gewaltsam auf. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchten in unbekannte Richtung.

Marl

Aus einem Haus an der Langeooger Straße entwendeten Einbrecher Airpods und Geld. Sie beschädigten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Verglasung einer Terrassentür und drangen ein. Dort durchsuchten und durchwühlten sie einige Räume. Letztlich entkamen sie unerkannt.

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell