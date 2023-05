Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht an Kreuzung - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer und Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Horster Straße/Braukstraße machen können. Passiert ist das Ganze gegen kurz vor 4 Uhr heute Morgen (Mittwoch). Ein 49-jähriger Autofahrer aus Gladbeck wollte von der Horster Straße auf die Braukstraße/B224 in Richtung Essen abbiegen. Dabei stieß er - nach eigenen Angaben - mit einer schwarzen Limousine zusammen, die auf der B224 in Richtung Gelsenkirchen unterwegs war. Der Fahrer bzw. die Fahrerin sei danach einfach weitergefahren. Ein Kennzeichen konnte der 49-Jährige nicht ablesen. An seinem Auto entstand rund 10.000 Euro Schaden. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer und Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug machen können. Möglicherweise ist jemandem ein Auto aufgefallen, dass gegen 4 Uhr in der Nähe der Unfallstelle unterwegs war und auf die Beschreibung passt? Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell