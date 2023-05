Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: PHK Marcel Hantzschk wird neuer Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes

Recklinghausen

Marcel Hantzschk (51) übernimmt die Leitung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Dorsten und wird damit die Nachfolge von PHK Udo Büchter antreten.

"Mit Marcel Hantzschk übernimmt ein Polizeibeamter die Leitung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Dorsten, der in vielen Jahren im Wach- und Wechseldienst, in der Bereitschaftspolizei sowie als Lehrender in der Aus- und Fortbildung umfangreiche polizeiliche Erfahrung gesammelt hat", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Ich danke seinem Amtsvorgänger Udo Büchter für seine jahrelange engagierte und gute Arbeit. Er hat durch sein Engagement als Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes ein Fundament geschaffen, auf dem sein Nachfolger aufbauen kann. Marcel Hantzschk kennt die Stadt und viele Bürgerinnen und Bürger bereits durch seine langjährige Tätigkeit auf der Wache Dorsten, sodass ein nahtloser Übergang in der Leitung des Bezirksdienstes erfolgen wird." PHK Udo Büchter wurde von der Polizeipräsidentin Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Dorsten", sagt Marcel Hantzschk. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt, Vereinen und Verbänden ist ihm wichtig. "Ich möchte für die Bürgerinnen und Bürger da sein und somit als Bindeglied zur Polizei fungieren." Viele Jahre hat Marcel Hantzschk mit seiner Familie in Dorsten gewohnt und fühlt sich mit der Stadt verbunden. "Dorsten ist eine schöne Stadt, mit einem zentralen Ortskern, aber auch vielen kleineren Stadtteilen mit Ortscharakter. Das gefällt mir besonders gut."

Zur Person:

Marcel Hantzschk ist gebürtiger Bochumer und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Lange Zeit hat er in Dorsten gelebt und durch seine Söhne zahlreiche Sportvereine kennengelernt. Er betreibt in seiner Freizeit aktiv diverse Ballsportarten und Geo-Caching. Vor allem der Fußball hat es ihm angetan. Als Fan drückte er seinem Heimatclub SG Wattenscheid 09 die Daumen. Für diesen Verein hat er in der Jugend selbst gekickt. Zudem ist Marcel Hantzschk in der Freizeit gerne mit seinem Motorrad unterwegs.

Beruflicher Werdegang:

Nach dem Abitur begann Marcel Hantzschk 1992 seine Ausbildung bei der Polizei. Er versah seinen Dienst zunächst im Wach- und Wechseldienst sowie in der Bereitschaftspolizei. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst, arbeitete er weitere sieben Jahre im Streifendienst und wurde stellvertretender Wachdienstführer. 2007 wechselte Marcel Hantzschk zum Polizeipräsidium Recklinghausen. Sechs Jahre lehrte er in Selm Bork im Bereich der Aus- und Fortbildung, bis er im Jahr 2014 zur Polizeiwache Dorsten kam und 2019 den Posten des Dienstgruppenleiters übernahm. Jetzt wird er Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes.

