Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Lagerhalle

Euskirchen-Rheder (ots)

Zwischen dem 16. und 17. Mai kam es in der Dechant-Wolfgarten-Straße in Euskirchen-Rheder zu einem Einbruch in einer Lagerhalle.

Unbekannte hatten auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster eingetreten und sich dadurch Zutritt zu den Lagern verschafft.

Es wurden circa 60 hochwertige Jacken und 50 paar Schuhe entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell