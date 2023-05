POL-EU: Versuchte Geldautomaten Sprengung

Kall (ots) - Am 16. Mai wurde die Polizei um 7.30 Uhr nach Kall in die Bahnhofstraße gerufen. Unbekannte hatten in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai diverse Gegenstände aus dem Baucontainer auf der Baustelle an der Gemeindeverwaltung Kall entwendet. Der oder die bislang noch Unbekannten zerstörten vermutlich das Zahlenschloss des Containers mit Hilfe eines Schneidewerkzeuges und entwendeten mehrere Werkzeuge und Arbeitskleidung. Die Schadenshöhe liegt im unteren ...

mehr