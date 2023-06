POL-RE: Castrop-Rauxel: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Als ein 23-jähriger Dorstener am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Eisenbahnbrücke am Lippetor überquert hatte und in Richtung Lippetal unterwegs war, versperrte ihm kurz vor der Unterführung der Brokener Straße (B224) ein Unbekannter den Weg. Es kamen drei weitere Unbekannte hinzu. Sie griffen den 23-Jährigen an und hielten ...

mehr