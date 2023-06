Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, wollte ein 16-jähriger Bottroper zu Fuß an der Osterfelder Straße die Fahrbahn in der Nähe einer Ampel (Höhe Bushaltestelle Knappschaftskrankenhaus) überqueren. Nach eigenen Angaben zeigte die Fußgängerampel Rotlicht. Bei dem Vesuch die Ampel zu überqueren wurde er von einem 85-jährigen Autofahrer aus Duisburg erfasst. Der Autofahrer war auf der Osterfelder Straße in Richtung Oberhausen unterwegs.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine medizische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

An dem Auto entstand außerdem 2.000 Euro Sachschaden.

