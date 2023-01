POL-EN: Hattingen-Einbruch auf Sportplatz

Wetter (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag bis Montag in eine Bäckerei an der Grundschötteler Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Als Beute erlangten die Einbrecher Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil ...

mehr