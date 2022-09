Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Ein silber-grauer Ford Transit wurde am Freitag (02.09.) an der Straße "Am Marktesch" beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 09.15 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 11. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er am linken Fahrzeugbereich einen Schaden fest. Die Höhe des Schadens liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Verursacher ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und such Zeugen, die Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

