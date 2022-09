POL-ST: Wettringen, Unfallverursacher gesucht

Emsdetten (ots) - Ein geparkter schwarzer Hyundai Tuscon IX 35 wurde am Mittwoch (24.08.) am Feldhoek beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Hyundai wurde gegen 14.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 an der Straße geparkt. Als der Fahrer gegen 16.30 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der linken Seite Beschädigungen an der ...

