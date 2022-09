Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, VW Scirocco beschädigt

Emsdetten (ots)

In Hembergen ist an der Dorfstraße ein schwarzer VW Scirocco beschädigt worden. Der VW parkte in der Zeit zwischen Montag (29.08.), 17.00 Uhr und Donnerstag (01.09.), 20.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 16. Während dieses Zeitraums wurde der Scirocco an der Fahrertür beschädigt. Der entstandene Schaden liegt nach Angaben des Geschädigten bei etwa 5.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

