POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Rauschfahrt mit Führerschein auf Probe - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Auf seiner Rauschfahrt durch den Osnabrücker Stadtteil "Sutthausen" hat ein 22-jähriger Fahranfänger aus dem Kreis Cloppenburg am Donnerstagnachmittag zahlreiche Verkehrsverstöße begangen. Der junge VW-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der "Sutthauser Straße" in Richtung stadteinwärts unterwegs, als andere Verkehrsteilnehmer auf sein auffälliges Fahrverhalten aufmerksam wurden. Zwischen den Straßen "Bergerskamp" und "Am Kalkhügel" touchierte der silberne Golf ein Fahrrad, welches am Fahrbahnrand abgestellt war und beschädigte dieses womöglich an dessen Korb. In Höhe des Rosenplatzes missachtete der 22-Jährige zudem eine rote Ampel. In der "Kolpingstraße" stoppten Osnabrücker Polizisten die Rauschfahrt und kontrollierten den betrunkenen Fahrer. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, der Mann aus Essen (Oldenburg) hatte erst im vergangenen Jahr seine Fahrerlaubnis erlangt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein. Ein Arzt entnahm dem jungen Mann eine Blutprobe. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bitten Zeugen, die von dem rücksichtslosen Fahrverhalten des 22-Jährigen gefährdet wurden, sich zu melden. Zudem suchen die Ermittler den Eigentümer des Zweirades, welches durch den Golf womöglich beschädigt wurde. Hinweise bitte an: 0541/327-2515

