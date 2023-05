Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach sexuellen Übergriff an der "Schepelerstraße"

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging eine 24-jährige Osnabrückerin gegen 03:40 Uhr die "Schepelerstraße" in Richtung der "Johannisstraße" entlang. Plötzlich nährte sich ihr ein unbekannter Mann von hinten. Dieser überwältigte die junge Frau und brachte sie gewaltsam zu Boden. Dort berührte der Angreifer das Opfer unsittlich und forderte es auf, sich zu entkleiden. Die 24-Jährige schrie daraufhin lautstark um Hilfe, sodass Anwohner auf die Situation aufmerksam wurden. Diese eilten herbei und verständigten die Polizei. Der Angreifer flüchtet währenddessen in Richtung "Holtstraße/An der Petersburg/Pottgraben". Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- dunkle Hautfarbe - ca. 30 Jahre alt - ca. 180 cm groß - normale bis dünne Statur - Bekleidung: Mütze, eventuell eine lila Jacke, ggf. auch eine bunte - akzentfreies Hochdeutsch

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell