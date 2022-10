Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 24-jähriger Mann nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Nachdem sich Dienstagnachmitttag (18.10.2022) ein Verkehrsunfall in der Crimmitschauer Straße in Schmölln ereignete, kamen Rettungsdienst und Polizei gegen 15.10 Uhr zum Einsatz. Zuvor befuhr der Fahrer (24) eines Pkw BMW die Crimmitschauer Straße stadteinwärts, und kam, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit einem bislang unbekannten Fahrzeug und dann mit einem Baum. Während das bislang unbekannte Fahrzeug die Unfallstelle verließ, wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Altenburg ermittelt gegenwärtig zum Unfallgeschehen und dem unbekannten Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (JMV)

